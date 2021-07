Barszcz Sosnowskiego – spotkanie z tą rośliną może się zakończyć bolesnymi oparzeniami. Jak wygląda i gdzie występuje?

Barszcz Sosnowskiego może osiągać w Polsce nawet 3,5 m. Zwykle rośnie w miejscach wilgotnych. Można go spotkać zarówno na wsiach, jak i w mieście. Trudno usuwać barszcz Sosnowskiego. Korzeń rośliny może sięgać nawet do 2 m w głąb ziemi. Pozornie nieszkodliwy chwast - wyglądem przypominający zbyt duży koper – jest bardzo niebezpieczny. Przebywanie w okolicy rośliny może skończyć się poważnymi oparzeniami. Związki zawarte w soku barszczu wywołują oparzenia II i III stopnia.

Barszcz Sosnowskiego – oparzenia, które długo się leczy

Oparzenia wywołane barszczem Sosnowskiego długo się leczy. Kontakt z rośliną może skończyć się bolesnymi ranami. Barszcz Sosnowskiego jest w stanie wywołać oparzenia II i III stopnia. Poziom zniszczeń skóry po ataku rośliny można porównać np. do oblania wrzątkiem. Co gorsza, oparzyć się można na odległość - wszystko dlatego, że barszcz Sosnowskiego wydziela specyficzne olejki. Kiedy dostaną się na skórę, zmieniają jej ochronne właściwości. Znacznie osłabiają możliwości obrony przed światłem słonecznym. Jeśli po dostaniu się olejku na skórę wystawi się ją na działanie słońca, wówczas do oparzenia dojdzie bardzo szybko.