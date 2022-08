Bariery w handlu. Przedsiębiorcy nie chcą wchodzić na zagraniczne rynki

Ponad 1/3 badanych przedsiębiorców (38 proc.) eksportuje swoje towary i usługi. Podejście firm do handlu międzynarodowego jest bardzo zróżnicowane. Przedstawiciele sektora MŚP z Hongkongu i Singapuru bardzo aktywnie uczestniczą w handlu międzynarodowym. Prawie wszyscy (99 proc.) badanych przedsiębiorców z USA koncentruje się na rynku krajowym.

–Mniej niż 10 proc. przedsiębiorców postrzega handel międzynarodowy jako sposób na rozwój biznesu w ciągu najbliższego roku. Za główną barierę wejścia i działania na zagranicznym rynku uznawane są wahania kursów walutowych, 1/5 firm z sektora MŚP deklaruje, że brak stabilności na rynku walut zniechęca ich do ekspansji globalnej – komentuje Jerzy Dąbrowski Dyrektor Generalny Bibby Financial Services w Polsce. Niestety ograniczony dostęp do stałego źródła finansowania może silnie zahamować rozwój, w tym rozwijanie handlu przez przedsiębiorstwo. Wyniki Global Business Monitor 2017 przedstawiają zróżnicowany krajobraz finansowy MŚP w różnych krajach. W całym badaniu ponad 1/10 przedsiębiorców z sektora MŚP (12 proc.) odmówiono finansowania – dodaje Jerzy Dąbrowski.