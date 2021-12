"Bardzo przykra sytuacja". Terlecki o "pogróżkach" Tuska

– Z tego co wiem, to przez cały weekend internet niestety miał zabawę polegającą na tym, że pod tym apelem, o którym pani mówi, osoby wpisywały fikcyjne dane. Ponieważ ten system nie przedstawił żadnej weryfikacji zgłaszanych podpisów – powiedziała Czerwińska. Podkreślając, że rządzący doceniają obywatelski sprzeciw i odnoszą się do takich aktów z szacunkiem, poprosiła dziennikarkę, aby nie powoływała się o niezweryfikowane dane.

"My nie używaliśmy takich pogróżek"

Z kolei Ryszard Terlecki odniósł się do słów, które podczas niedzielnego protestu w Warszawie padły z ust Donalda Tuska. Przypomnijmy, że lider PO występując przed Pałacem Prezydenckim cytował wiersz Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś”. – Te słowa jakże dobrze pasują do tego dzisiejszego naszego spotkania. Adresuję je do mieszkańca tego Pałacu i jego mocodawcy: "Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta". Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie – mówił Tusk.