Barcelona zainteresowana Polakiem? Ma zastąpić gwiazdę

W Barcelonie szykują się duże zmiany. Klub musi oszczędzać, a co za tym idzie rezygnować z zawodników, którzy zarabiają dużo, ale nie prezentują odpowiedniej formy. Jednym z takich piłkarzy jest Marc-André ter Stegen. Niemiec w ostatnim czasie mocno obniżył loty, ale to wciąż mocne nazwisko na rynku i Duma Katalonii mogłaby spieniężyć go za sporą kwotę. Nic dziwnego, że w mediach pojawiają się plotki o zastępstwie dla bramkarza.

Gerard Romero przedstawił ostatnio kandydatów na bramkarza Barcelony, a jednym z nich jest Polak. Dziennikarz wymienił Koena Casteelsa z Wolfsburga, Illana Mesliera z Leeds United, André Onanę z Ajaksu Amsterdam, a także Bartosza Drągowskiego reprezentującego Fiorentinę. Polak na miejsce w tym gronie zasłużył dobrymi występami w Serie A w ostatnich latach, i mimo że obecnie leczy kontuzję, to w Europie docenia się jego jakość.

Drągowski z pewnością byłby też budżetową opcją dla władz Barcy. Zgodnie z danymi transfermarkt bramkarz jest wyceniany na 14 milionów euro. Czy taki transfer jest więc możliwy?