Barcelona odpada z Ligi Mistrzów, kto awansował do fazy pucharowej?

Stało się to, co przewidywali specjaliści na całym świecie. Bayern Monachium nie dał Barcelonie taryfy ulgowej i rozbił Katalończyków na własnym terenie aż 3:0, a spotkanie mogło zakończyć się jeszcze większą różnicą bramek. Duma Katalonii jest w kryzysie, ale odpadnięcie z fazy grupowej Ligi Mistrzów i tak należy traktować jako sensację - do kolejnego etapu awansowała Benfica Lizbona, która pokonała Dynamo Kijów.

Z Champions League pożegnała się też Sevilla, która przegrała 0:1 z Salzburgiem w bezpośrednim meczu o awans. Fani Hiszpańskiej ekipy mogą być rozczarowani, ale z drugiej strony ich ulubieńcy zagrają w Lidze Europy, czyli ich ulubionych rozgrywkach. Obok Salzburga z grupy G awansowało też Lille.

Manchester United był pewny udziału w fazie pucharowej, więc w okrojonym składzie zremisował tylko z Young Boys 1:1. Dużo ciekawiej zapowiadał się drugi mecz tej grupy pomiędzy Atalantą, a Villarealem, ale spotkanie nie odbyło się z powodu zbyt dużych opadów śniegu. Mecz zaplanowano na jutro.

Środowe emocje zakończyły tegoroczną fazę grupową Ligi Mistrzów. Losowanie par 1/8 finału rozgrywek odbędzie się w poniedziałek 13 grudnia.