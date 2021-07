Barcelona musi zebrać 200 mln, by zarejestrować nowych piłkarzy. Messi wciąż bez kontraktu

Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia i Emerson Royale kosztowali Barcelonę zaledwie 9 mln euro (tylko za tego ostatniego zapłacono), ale na chwalenie oszczędności jest późno. Władze La Liga poinformowały, że nowi piłkarze nie będą mogli zostać zarejestrowani, dopóki klub nie zbierze 200 mln euro. Powodem jest olbrzymi dług Barcelony (1,3 mld euro) i fakt, że ostatni sezon zakończyła ze stratą 300 mln euro.

Jeszcze w sezonie 2019/20 Barcelona miała najwyższe salary cap w Hiszpanii, rzędu 670 mln euro. Rok później było to już tylko 300 mln, a teraz katalońskie media informują, że próg płacowy ma oscylować wokół 160 mln euro. W maju klub wystąpił o pożyczkę 525 mln, którą co prawda dostał, ale te pieniądze przełożą się na funkcjonowanie wszystkich sekcji.

Jak Barcelona może zebrać te pieniądze? Po pierwsze, dzięki sprzedaży piłkarzy. Na razie odeszli tylko Junior Firpo do Leeds United za 15 mln i Jean-Clair Todibo za 8 mln do Nice, co daje nam łącznie 23 mln. Plus kwoty, które zostaną zaoszczędzone na ich kontraktach (plus minut 3 mln euro). Barcelonę mogą opuścić Neto, Clement Lenglet czy Martin Braithwaite, ale to wciąż będzie za mało.