Barbara Piwnik: Współczuję wszystkim, którzy mają dzisiaj jakąś sprawę w sądzie

Ma pani jakąś prywatną sprawę w sądzie?

Nie.

To chyba dobrze, co?

Bardzo! Współczuję wszystkim, którzy mają dzisiaj jakąś sprawę w sądzie.

Przecież reforma wymiaru sprawiedliwości przeprowadzona od sześciu lat przez ministra Ziobrę miała poprawić sytuacje w polskim sądownictwie, między innymi zmniejszyć czas trwania postępowań sądowych. To co się stało?

Tylko czas płynie inaczej, niż zakładają to reformatorzy, bo nie powiem politycy. Nikt chyba nie przewidział tego, że przyjdzie cokolwiek, w tym wymiar sprawiedliwości reformować w takich, jak to mawia starszy człowiek, czasach, jakich dożyliśmy. Chodzi mi tu o atmosferę, czy nawet bardziej - stan umysłu i ducha, jaki dziś towarzyszy większości obywateli.

A jaki to stan ducha i umysłu?

Chaos, pewnego rodzaju zagubienie, wzajemne niechęci, a co za tym idzie - podziały, już nawet nie wiadomo, na jakim tle. Te podziały wciąż narastają: a to chodzi o światopogląd, a to o kolor skóry, a to wreszcie o noszenie czy nie noszenie maseczek. Mam czasami wrażenie, że wszystko już dzieli ludzi. Do tego dochodzą lęki, związane chociażby z tym, czy przyjdzie nam przyjmować czwartą albo czterdziestą czwartą dawkę szczepionki, czy też nie. Ludzie, którzy tworzą wymiar sprawiedliwości, nie pochodzą z innej planety i nie żyją w innej rzeczywistości.