Barbara Kurdej-Szatan opublikowała oświadczenie po wyrzuceniu z TVP

To konsekwencja skandalicznego wpisu, który Kurdej-Szatan zamieściła niedawno w sieci. W wulgarnych słowach zaatakowała funkcjonariuszy Straży Granicznej, nazywając ich "mordercami".

"Aktorka Barbara Kurdej-Szatan nie będzie już więcej występować premierowo w TVP" - poinformował we wtorek prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski.

Oświadczenie Kurdej-Szatan

Kilka godzin po tym, jak okazało się, że aktorka nie pojawi się więcej w Telewizji Polskiej, Kurdej-Szatan opublikowała na swoim Instagramie i Facebooku oświadczenie, w którym przeprasza funkcjonariuszy Straży Granicznej.

"Szanowni Państwo, odnosząc się do nagłośnionej sprawy mojej emocjonalnej reakcji i ogromnego oburzenia w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że moje słowa dotyczyły konkretnej sytuacji przedstawionej na nagraniu. W swojej wypowiedzi, za której wulgarne słownictwo przeprosiłam, odniosłam się krytycznie wyłącznie do tego, co zobaczyłam wówczas na filmiku opublikowanym w sieci" - napisała.