Barbara Kurdej-Szatan chce... pomagać na granicy. Aktorka organizuje akcję „Serce dla ludzi granicy”. "W połowie stycznia wdrożymy to"

– Ja odniosłam się do konkretnego filmiku, a zostało to tak rozdmuchane przez media i hejterów, jakbym całą Straż Graniczną, Wojsko Polskie, policję i wszystkich obraziła. Tak to zostało przedstawione…

- Tak naprawdę wszyscy tam potrzebują pomocy. Długo zastanawiałam się nad tym, co zrobić, żeby pomóc wszystkim. Mnóstwo osób jeździ tam z ubraniami, darami, ale tak naprawdę tam są trzy grupy ludzi, które potrzebują pomocy. To nie tylko uchodźcy, ale również strażnicy, a także mieszkańcy tych miejsc. Są pełni strachu, niepewności tego, co przyniesie jutro. Myślę, że tam nie mają pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. Razem z fundacjami i paroma osobami doszłam do wniosku, że taka pomoc psychologiczna, to będzie coś, co będzie mogło pomóc każdemu, każdy będzie mógł zadzwonić. Na razie jesteśmy jeszcze w fazie organizacji wszystkiego. W połowie stycznia wdrożymy to - tłumaczyła Kurdej-Szatan.