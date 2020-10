Barbara Giertych, żona Romana Giertycha: Stan zdrowia męża zagraża jego życiu

CBA zatrzymało byłego wicepremiera i znanego adwokata Romana Giertycha oraz biznesmena Ryszarda K. Śledztwo prowadzone jest w Poznaniu

CBA zatrzymało w czwartek Romana Giertycha, znanego adwokata, w przeszłości polityka LPR i wicepremiera w rządzie PiS. Obecnie jest zajadłym krytykiem PiS, należy do opozycji. Dlaczego zatrzymano Romana Giertycha? Ma to związek ze śledztwem poznańskiej Prokuratury Regionalnej w sprawie firmy deweloperskiej Polnord. Zatrzymano również związanego z tą spółką znanego biznesmena Ryszarda K. Zarzuty, jak podaje prokuratura, dotyczą wyprowadzenia ze spółki 92 mln złotych w latach 2010-2014. Łącznie CBA zatrzymało 12 osób. Roman Giertych miał w czwartek zostać przewieziony do poznańskiej prokuratury, ale zasłabł w trakcie przeszukania przez CBA jego podwarszawskiego domu. Przewieziono go karetką do szpitala.