Barbara Giertych: Funkcjonariusze CBA zachowywali się w sposób seksistowski w stosunku do mojej córki

- Skoro CBA działało zgodnie z procedurami to proszę mi wyjaśnić zgodnie z którą procedurą działali funkcjonariusze CBA, którzy robili niedwuznaczne propozycje i zachowywali się w sposób seksistowski w stosunku do mojej córki- pyta we wpisie skierowanym do do ministra, koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna żona Romana Giertycha- Barbara Giertych.