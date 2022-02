Baraż Rosja - Polska rozegrany w Moskwie byłby porażką całego świata zachodniego - twierdzi minister sportu, Kamil Bortniczuk (WYWIAD)

Reakcje Rosjan po pańskim oświadczeniu, że nie tylko nasza piłkarska reprezentacja nie powinna lecieć do Moskwy, ale Rosja w ogóle powinna zostać pozbawiona organizacji wielkich imprez sportowych były zgodne z przewidywaniami. Starali się bagatelizować wydźwięk deklaracji polskiego ministra sportu...

Jako polityk - a nie tylko minister sportu - uważam, że społeczność międzynarodowa nie powinna uczestniczyć w propagandowej szopce organizowanej przez Putina, wykorzystującego wszelkie wydarzenia sportowe do prowadzenia polityki wewnętrznej. Rozumiem, że stanowisko ludzi sportu, którzy nie muszą spoglądać szerzej i nie patrzą na geopolitykę, może być inne. Szanuję to, że wystawianie kadr narodowych w każdej dyscyplinie i decydowanie o udziale w rozgrywkach jest wyłączną kompetencją związków sportowych. Także dlatego, żeby nikt w tych związkach sportowych nie miał rozterek związanych z potencjalnymi skutkami decyzji o bojkocie, musimy wykonać pracę dyplomatyczną, aby w ślad nie tylko za moją deklaracją, ale także choćby w kontekście tego, co zapowiadał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, wszelkie wydarzenia sportowe z udziałem Rosjan, a szczególnie te rozgrywane w Rosji, objąć szybkimi i zdecydowanymi sankcjami.