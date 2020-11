Barack Obama w książce "A Promised Land" opisuje spotkania z politykami świata. Putin, Cameron, Merkel, Sarkozy - jak ich opisał?

Czy niekwestionowana liderka społecznego dystansu, królowa Elżbieta II staje się wzorcem zachowań w czasach koronawirusa?

Koronawirus nie tylko zachwiał naszym poczuciem bezpieczeństwa i światową gospodarką, ale także w kilka miesięcy zmienił obyczaje. Sprawił, że nie wypada już całować pań po rękach, zamienił uściski na skinienie głową, obniżył u niektórych aktywność seksualną, zaś innych zmotywował do szukania bezpiecznych pozycji "koronasutry". A co ciekawsze, doprowadził do tego, że nie tylko dyplomaci zaczęli naśladować niekwestionowaną liderkę społecznego dystansu - królową Elżbietę II.