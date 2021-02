Banksy w Warszawie. Widzieliśmy wystawę w Koneserze jako pierwsi [ZDJĘCIA] "Stworzyłem coś wyjątkowego dla Warszawy"

- Oglądając wystawę można zrozumieć przesłanie Banky'ego. Pokazujemy to, jak opowiada, jak robi dowcipy, ale także to, gdy w niektórych sprawach staje się śmiertelnie poważny - mówi Gullermo S. Quintana, kurator wystawy. To człowiek rodem ze świata Banksy'ego. Chodzi w koszulce z napisem "płeć nie ma znaczenia", a na nagraniach zasłania twarz maską z napisem "dumny feminista".

Wystawa "The Art of Banksy without limis", mimo że wystartuj w piątek 12 lutego, już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. - Stwierdziliśmy, że wystawa będzie interesująca także dla Polaków, ponieważ Banksy żyje dla nas i żyje w nas - tłumaczyła organizatorka Sorina Burlacu. Od 2015 roku "The Art of Banksy without limis" zobaczyło ponad milion osób na całym świecie. Do Warszawy wystawa przyjechała z Monachium. W Laboratorium, jednej z przestrzeni wystawowych Centrum Praskiego Koneser, będzie dostępna do kwietnia. Jak słyszymy, ponad połowa dostępnych biletów już została wyprzedana.