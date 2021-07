Bankowość mobilna. Przyszłość należy do aplikacji umożliwiających personalizację danych

Analiza zbiorów informacji pomaga producentom i usługodawcom uwzględnić potrzeby odbiorców końcowych. W przypadku produktów finansowych i bankowych, personalizacja danych częściej dotyczy segmentu korporacyjnego, ale to się powoli zmienia. Aplikacje umożliwiające sprawniejsze zbieranie i analizowane danych klientów indywidualnych pozwalają stworzyć lepiej dobrany produkt lub usługę i pozytywnie wpływają na customer experience.

Nadeszła nowoczesna bankowość

Choć stacjonarne oddziały banków nie przestają istnieć, widać, że tendencja korzystania z nich jest raczej spadkowa. Wizytę w banku już od pewnego czasu zastępuje bankowość elektroniczna - obecnie korzysta z niej w Polsce ponad 19 mln osób.

Przyszłość będzie jednak należała do bankowości mobilnej. Aplikacja bankowa w telefonie daje wiele możliwości – już teraz z tego kanału tego korzysta blisko 16,7 mln klientów banków. Aż połowa użytkowników aplikacji bankowych używa ich do obsługi swoich finansów. To dowód na to, że dobrze zaprojektowana aplikacja może być odpowiednim narzędziem do skutecznego zarządzania swoimi finansami.