Bankowość mobilna jest coraz popularniejsza wśród Polaków

Z bankowości mobilnej w telefonie korzysta już 31 proc. Polaków – wynika z badania Banku Millennium #MobilnyPortretPolaka. To wzrost aż o 20 pkt. proc. w stosunku do 2014 roku i o ponad 27 pkt. proc. w porównaniu do 2011 roku. W Banku Millennium liczba użytkowników bankowości mobilnej osiągnęła na koniec I kwartału 2018 r. poziom 759 tys., co stanowi 38% wzrost r/r. Po raz pierwszy w historii banku liczba logowań do aplikacji mobilnej przekroczyła liczbę logowań do bankowości internetowej.