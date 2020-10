Bańka mieszkaniowa grozi wielu krajom, ale Polsce nie? W grupie ryzyka m.in. USA, Niemcy i Francja

Bańka mieszkaniowa zagraża licznym miastom na świecie, m.in. Paryżowi, Monachium, Frankfurtowi i Amsterdamowi – wynika z raportu „Real Estate Bubble Index”. Ceny nieruchomości bez przerwy tam rosną, choć w związku z pandemią powinny raczej spadać. Nie inaczej jest w Warszawie, choć według raportu Polska nie musi się obawiać bańki cenowej na rynku nieruchomości.

Bańka mieszkaniowa w największych miastach świata. Warszawa w „zielonej strefie”

Kiedy w 2006 w Stanach Zjednoczonych pękła bańka cenowa na rynku nieruchomości, efektem był trwający dwa lata globalny kryzys. Choć wielu ekspertów zapewnia, że powtórka tego czarnego scenariusza nam nie grozi, bańka mieszkaniowa zawsze jest niekorzystnym dla gospodarki zjawiskiem. Jak wynika z raportu grupy UBS Group AG, taka bańka jest obecnie prawdopodobna w wielu dużych miastach na całym świecie.

– Na szczycie naszej listy w 2020 r. znalazły się Monachium i Frankfurt – czytamy w komunikacie UBS Group AG. – Podwyższone ryzyko bańki odnotowaliśmy także w Toronto, Hong Kongu, Paryżu i Amsterdamie. Do grona miast zagrożonych bańką dołączył także Zurych.

Miasta zagrożone bańką mieszkaniową w kolorze czerwonym, miasta z przecenionymi nieruchomościami w kolorze pomarańczowym. UBS Group AG / materiały prasowe

We wszystkich tych miastach ceny mieszkań i domów od kilku lat stale rosną. Wzrostów nie zatrzymała nawet pandemia, która według ekonomistów miała spowodować spadki cen. Nie jest to oczywiście powód do paniki – ewentualne pęknięcie bańki w Paryżu czy Frankfurcie nie zagroziłoby Polsce bezpośrednio. Warto jednak pamiętać, że światowa gospodarka stanowi system naczyń połączonych, co – jak pokazała pandemia – czasem miewa nieoczekiwane konsekwencje.