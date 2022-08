Bank Pekao S.A. promował Polskę na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Dzień pierwszy: Panel dyskusyjny – Polska to świetne miejsce do inwestycji

Już pierwszego dnia Bank Pekao S. A zorganizował panel dyskusyjny. Polska to świetne miejsce do inwestycji - taka jest najkrótsza konkluzja wypowiedzi prelegentów. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Rafael del Pino, prezes wywodzącej się z Hiszpanii grupy firm budowlanych Ferrovial, Shanu Hinduja, wiceprezes Hinduja Bank czy Leonardo Ferragamo, przedstawiciel włoskiej grupy odzieżowej Ferragamo. „Ambasadorami” Polski podczas dyskusji byli prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. W imieniu gospodarza - Banku Pekao S.A. - dyskusję prowadzili prezes zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezes zarządu Roksana Ciurysek-Gedir. Dyskusja toczyła się wokół dwóch tematów: polskiej gospodarki i Polski jako dobrego miejsca do inwestowania oraz sukcesji w biznesach rodzinnych.

– Polska jest otwarta na inwestycje. Mamy konserwatywną, przewidywalną politykę monetarną, mocne przywiązanie do członkostwa w UE oraz wysoki poziom produktywności przekładający się na wzrost gospodarczy – powiedział prof. Adam Glapiński.

Zaproszeni goście dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, pokazali pozytywne nastawienie do inwestowania w Polsce. Jednym z nich był Lance Uglla, prezes IHS Markit, firmy specjalizującej się w ekonomicznej, finansowej i przedmiotowej analizie rynków. Jego firma kilka miesięcy temu otworzyła w Gdańsku nowe biuro. Zatrudnia już 200 specjalistów od analizy danych i zamierza w ciągu 12-15 miesięcy podwoić zatrudnienie. – Chcemy rozwijać się w Polsce. Jakość pracy, zaangażowanie ludzi, poziom zarządzania – wszystko to jest na fantastycznym poziomie - stwierdził Lance Uglla. Z kolei Leonardo Ferragamo z włoskiej grupy odzieżowej Ferragamo poinformował, że jego firma przymierza się do otwarcia sklepów nad Wisłą.