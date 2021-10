Banaś: Dysponuję oświadczaniami osób nakłanianych do składania fałszywych zeznań przeciwko mnie Leszek Rudziński

Banaś: Dysponuję oświadczaniami osób nakłanianych do składania fałszywych zeznań przeciwko mnie fot. adam jankowski / polska press

- Dysponuję oświadczeniami osób, które nakłaniano do składania fałszywych zeznań obciążających mnie i moją rodzinę. W zamian za to proponowano im opuszczenie aresztu tymczasowego. Nie uległy one szantażowi, w związku z czym spędziły one w areszcie prawie dwa i pół roku – oświadczył w poniedziałek Marian Banaś. Na zarzuty szef NIK odpowiedziała Prokuratura Krajowa.