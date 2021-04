Banaś: Do końca miesiąca ogłosimy raport świadczący o dysfunkcji funkcjonowania państwa

Szef Najwyższej Izby Kontroli poinformował, że do końca kwietnia NIK ogłosi raport mówiący o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu administracji państwowej. - Raport o stanie państwa dotyczy dodatkowej pracy, którą wykonujemy równolegle z realizacją planów kontroli. Takich kontroli na obecny rok mamy zaplanowanych 103. To są zaplanowane kontrole wnioskowane przez komisje sejmowe, KPRM, KPRP i oczywiście kontrole doraźne. W ramach kontroli doraźnych przewidujemy kontrole realizacji i przygotowania państwa w tej sytuacji kryzysowej. Te kontrole odbędą się trochę później. Czekamy, by nie zakłócać działalności najważniejszej. Przewidujemy kontrole Tarczy antykryzysowej, jak państwo pomaga przedsiębiorcom. Mamy informacje, że niestety sytuacja wygląda nie najlepiej i najbardziej cierpią na epidemii mali i średni przedsiębiorcy – tłumaczył Banaś w Polsat News.

Wymieniając nieprawidłowości Banaś wskazał m.in. na aferę GetBack. - Ta kontrola już miała miejsce. Raport z tej kontroli został opublikowany. 9,5 tysiąca obywateli zostało pokrzywdzonych na kwotę prawie 2,5 mld złotych. To jest rzecz niedopuszczalna. Mamy ewidentne zaniedbania funkcjonowania instytucji państwowych, które nie dopilnowały tej sprawy. Jest to afera o wiele większa niż w przypadku Amber Gold – mówił Banaś.

Dodał, że „kroi nam się sytuacja bardzo poważna, jeśli chodzi o inwestycję w Ostrołęce”. - Elektrociepłownia, która miała być spalana na węgiel. Wyłożono ponad 1 mld 300 mln i nagle została zamknięta. Tak być nie może, żeby podejmować decyzje co do inwestycji, które kosztują tak duże pieniądze, a później z nich rezygnować i przekształcać w kolejną inwestycję na gaz i rozebrać te piece. Wszystko wskazuje na to, że będziemy zmuszeni złożyć zawiadomienie do prokuratury. Ustalenia szczegółowe będą po zakończeniu kontroli. Kontrola trwa, jest w końcowej fazie – mówił.

Banaś wskazał, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo i resort obrony narodowej, „tu też są poważne ustalenia i nieprawidłowości”. - Tutaj jestem związany tajemnicą kontrolerską i państwową. To są raporty poufne lub ściśle tajne. Niestety, o szczegółach mówić nie mogę – stwierdził.