Banaś chce, żeby Kaczyński złożył zeznania. Fogiel: „Traktuje NIK jak swój prywatny folwark, broń do załatwiania własnych interesów”

Paweł Kukiz chce powołania w Sejmie komisji śledczej ds. podsłuchów w latach 2005-2022. Dlaczego PiS nie chce poprzeć projektu Kukiza?

Po pierwsze powiedzmy sobie jasno – nie ma tutaj afery. To próba przekonania przez opozycję opinii publicznej, że coś, co jest zupełnym standardem państwa demokratycznego, czyli że służby specjalne - pod odpowiednią kontrolą, demokratyczną i sądową – mają prawo podejmować pewne działania, które są działaniami niejawnymi, operacyjnymi – jest jakimś skandalem. Działania takie są zawsze podyktowane albo bezpieczeństwem państwa, albo kwestiami związanymi z przestrzeganiem prawa i zwalczaniem przestępczości. To jest absolutna norma we wszystkich demokratycznych krajach, niezależnie od tego, jakich konkretnie metod lub środków technicznych się używa. Opozycja próbuje wmówić opinii publicznej, że coś jest na rzeczy, a tymczasem służby wykonują swoje obowiązki. Do tego mamy, moim zdaniem, próby wykreowania w oparciu o tę narrację swego rodzaju politycznego immunitetu. Trudno tego nie dostrzegać w kontekście zarzutów postawionych prezydentowi Inowrocławia i niedawnej aktywności senatora Krzysztofa Brejzy.