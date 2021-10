Bałagan na planie filmowym: Alec Baldwin nie wiedział, że dostał pistolet z ostrą amunicją!

Śledczy cały czas pracują nad wyjaśnieniem dramatu, do którego doszło na planie filmowym westernu w Santa Fe. Zginęła Halyna Hutchins, odpowiedzialna za zdjęcia, ranny został reżyser Joel Souza.

Ustalono, że Alec Baldwin dostał rewolwer z zapewnieniem, że broń jest bezpieczna. Chwilę później doszło do dramatu. Hannah Gutierrez położyła trzy pistolety rekwizytowe na wózku poza miejscem filmowania, a Dave Halls chwycił jeden z nich i przyniósł go Baldwinowi, który był nieświadomy, że załadowano go ostrymi nabojami.

- Zimny ​​pistolet! - krzyknął Halls, nim wręczył Colta Baldwinowi, używając wyrażenia, które oznacza, że broń jest bezpieczna. Kilka sekund później, kręcąc scenę w kościele w stylu Dzikiego Zachodu, Baldwin pociągnął za spust, zabijając Hutchins i raniąc Souzę, który stał za nią.

24-letnia Hannah Gutierrez Reed jest córką legendarnego hollywoodzkiego płatnerza i konsultanta broni palnej Thell Reed’a. Szkolił ją od najmłodszych lat, niedawno ukończyła swój pierwszy film "The Old Way", z Nicolasem Cage'em w roli głównej. - Prawie nie przyjęłam tej pracy, bo nie byłam pewna, czy jestem gotowa, ale poszło gładko – mówiła w niedawnym wywiadzie.