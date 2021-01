Bal Mistrzów Sportu 2021 odwołany, ale odbyła się gala! [ZDJĘCIA] Wyniki plebiscytu "PS": Robert Lewandowski Najlepszym Sportowcem 2020 roku

To już 86. edycja Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski. Każdego roku wzbudza on olbrzymie zainteresowanie wśród kibiców, a cieszy również się uznaniem samych sportowców. W ubiegłym roku zwyciężył żużlowiec Bartosz Zmarzlik . W tym roku widzowie telewizji Polsat oraz czytelnicy "Przeglądu Sportowego" nagrodzili Roberta Lewandowskiego, który w głosowaniu wyprzedził Igę Świątek oraz Kamila Stocha.

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" z długą historią

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" organizowany jest od 1926 roku. Pomysł, by to kibice oceniali osiągnięcia sportowców reprezentujących różne dyscypliny, wyszedł z inicjatywy Kazimierza Wierzyńskiego, współtwórcy legendarnej grupy poetyckiej „Skamander”, ówczesnego redaktora naczelnego pisma. To jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych nagród w polskim środowisku sportowym, a także drugi najstarszy tego typu konkurs na świecie (od 1925 roku swoje wyróżnienia przyznaje szwedzki dziennik Svenska Dagbladets).