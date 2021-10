"Bajka Tuska o Polexicie". Politycy PiS komentują niedzielne demonstracje opozycji po wyroku TK

W niedzielę w wielu miastach Polski odbyły się manifestacje opozycji pod hasłem "My zostajemy w UE". Była to odpowiedź na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził wyższość prawa krajowego nad unijnym. Jak protesty te skomentowali politycy PiS?

Niedzielne demonstracje skomentował m.in. Jacek Sasin. "Jesteśmy i będziemy członkami UE. Realizacja interesów innych państw to nie europejskość, tylko uległość. Polacy to wiedzą" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych. "Polexit to wymysł słabej opozycji, która nie ma żadnych innych pomysłów. Jedyne co im pozostaje to straszenie Polaków własnymi urojeniami" - dodał wicepremier.