„Bądźcie pewni, że jestem zawsze z wami”. Prezydent spotyka się z żołnierzami i funkcjonariuszami na granicy, w piątek będzie w Olsztynie

– Dla mnie Święto Niepodległości upłynęło pod znakiem świadomości tego, że jesteście tutaj i pełnicie trudną służbę. Dlatego postanowiłem, że przyjedziemy do was dzisiaj, by się spotkać i po prostu być z wami chociaż przez chwilę. Chciałbym, żebyście mieli świadomość, że jesteśmy z wami cały czas - nie tylko w tym względzie, że myślimy, ale przede wszystkim dlatego, że co by się tutaj nie stało - bądźcie pewni, że jestem zawsze z wami – mówił Andrzej Duda do broniących polskiej granicy.