Badanie: Urodzeni w dobie internetu lepiej radzą sobie z e-zagrożeniami. Metody starszych bywają jednak skuteczniejsze

Dostęp do sieci bardzo ułatwia życie, pozwalając m.in. na załatwienie spraw bankowych, zrobienie zakupów, czy stały dostęp do informacji. Jednak obok udogodnień, czekają tam na nas również zagrożenia. Eksperci sprawdzili, jak radzą sobie z nimi dwa pokolenia: ludzie, na oczach których rozwijał się Internet oraz ci, którzy nie znają innego świata.

Największe zagrożenia w sieci

Najpoważniejsze zagrożenia w sieci to obecnie phishing, ataki hakerów oraz wycieki danych osobowych. W przeprowadzonym przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów badaniu, zarówno najmłodsi respondenci (18-24 lata), jak i ci starsi od Internetu (65-74 lata), za największe niebezpieczeństwo uznali kradzież danych w wyniku wyłudzenia poprzez fałszywe e-maile i SMS-y. Przy czym za główne zagrożenie uważa ją aż 48 proc. najmłodszych osób i 45 proc. najstarszych.

Nieco inaczej wygląda już jednak sytuacja w grupie 55-64 lata. Ankietowani w tym wieku za największe zagrożenie (41 proc.) dla bezpieczeństwa w sieci uznali wycieki danych. Co ciekawe, wśród najmłodszych badanych obawia się tego zaledwie niespełna 19 proc. osób. Za groźne uważają z kolei ataki hakerów. Obawia się ich co trzeci (32,5 proc.) ankietowany w wieku 18-24 lata. Wśród osób pamiętających świat bez Internetu za zagrożenie uważa to zaledwie 17 proc. (ankietowani w wieku 65-74 lata) i 19,5 proc. (55-64 lata).