Badanie: Prawie 60 proc. rodziców pełni rolę nauczyciela w zdalnym nauczaniu

Od września liczba osób opowiadających się za powrotem do nauki stacjonarnej wzrosła o ponad 11 proc. Rośnie także zaufanie do nauki w formie hybrydowej - obecnie popiera ją o 13 proc. więcej osób niż jeszcze pół roku temu.

Nauka zdalna większym wyzwaniem niż stacjonarna

W ciągu ostatniego półrocza wzrosła liczba osób pozytywnie oceniających przygotowanie placówek edukacyjnych do nauki zdalnej. Jednocześnie coraz więcej osób uważa, że ta forma edukacji stanowi większe wyzwanie niż nauka stacjonarna - taką odpowiedź wskazało 76 proc. badanych w raporcie „Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?” przygotowanym przez ClickMeeting. W porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego we wrześniu 2020 r. jest to wzrost o 2 proc. Według 21 proc. respondentów nauka zdalna nie jest trudniejsza od stacjonarnej.