Badanie: Aż 84 proc. dzieci uczy się języków obcych poza szkołą

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia niemal wszyscy rodzice (97 proc.) zachęcają swoje dzieci do nauki języków obcych. Im wcześniej dziecko zacznie się ich uczyć, tym lepiej. Jednak często poziom w Polskich szkołach nie jest wystarczający – tak twierdzi aż co trzeci badany.

84 proc. dzieci uczy się języków obcych poza szkołą

Zdaniem rodziców większość ich podopiecznych lubi zajęcia językowe, na które uczęszcza - 68 proc. odpowiedzi zdecydowanie lubi lub raczej lubi.

Aby rozwijać swoje umiejętności, aż 84 proc. uczy się dodatkowo poza murami szkoły. Co ciekawe, często korzystając z najnowszych technologii: niemal tyle samo dzieci uczęszcza na prywatne lekcje języków obcych (37 proc.), co korzysta z aplikacji do ich nauki (33 proc.).

Języków obcych możemy uczyć się również instynktownie - dzieci przyswajają nowe zwroty nawet przy codziennych czynnościach, takich jak: oglądanie obcojęzycznych filmów lub seriali (41 proc.), granie w gry komputerowe (32 proc.) czy czytanie książek w obcych językach (18 proc.).