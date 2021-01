B. prezes CM WUM: Uczyniono ze mnie kozła ofiarnego i doszło do zamachu na moje dobre imię

Jak wyjaśnia w swoim piśmie, z powodu "braku chętnych" i "długich przestojów w pracy, koordynatorka dzwoniła do pracowników ściągając ich z urlopów". Powiadomione były pielęgniarki Izy Przyjęć Szpitala CSK oraz pacjenci o możliwości zaszczepienia. - Jako naszego wieloletniego pacjenta zaprosiliśmy także aktora ze świata kultury, który dalej informował kolegów ze swojego środowiska leczących się na Banacha- napisała.

- Zrodził się pomysł, aby znane osoby świata kultury zostały ambasadorami akcji szczepień. Władze WUM zamieściły taką informację w mediach.Planowaliśmy przygotowanie spotów reklamowych, audycji itp. Aktorzy zgodzili się społecznie użyczyć nam swojego wizerunku i czynnie włączyć się w akcję edukacyjną promującą konieczność szczepień. Wszystko po to, żeby, zaszczepiło się jak najwięcej osób i przerwać łańcuch pandemii- czytamy w oświadczeniu.

- Choć pracowałam z oddaniem i w najlepszej wierze - uczyniono ze mnie tak zwanego kozła ofiarnego i doszło do zamachu na moje dobre imię. Bezpodstawne, także politycznie motywowane oskarżenia okazały się ważniejsze niż świadectwo całej mojej zawodowej kariery.Trudno mi się z czymś takim pogodzić. Jedyne co mi pozostaje to dawanie świadectwa prawdy oraz walka o moje dobre imię- zakończyła oświadczenie.