Azerbejdżan pomoże UE odejść od rosyjskiego gazu. Podpisano umowę

- Otwieramy nowy rozdział we współpracy energetycznej z Azerbejdżanem - powiedziała szefowa Komisji. Dodała, że w związku z wykorzystywaniem przez Rosję surowców energetycznych jako broni Unia postawiła na zróżnicowanie dostaw.

Dwustronne porozumienie z Azerbejdżanem przewiduje podwojenie eksportu do Europy do 20 miliardów metrów sześciennych rocznie przez Południowy Korytarz Gazowy do 2027 roku. - Unia Europejska zdecydowała się odejść od dostaw z Rosji i skierować ku bardziej niezawodnym i godnym zaufania dostawcom. Azerbejdżan jest dla nas kluczowym partnerem energetycznym - powiedziała na konferencji prasowej w Baku szefowa Komisji Europejskiej.