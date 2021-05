Aż 54 proc. Polaków źle ocenia decyzję Koalicji Obywatelskiej o wstrzymaniu się od głosu w sprawie pieniędzy z UE - sondaż IBRiS

PLUS Katarzyna Ueberhan, poznańska posłanka Lewicy: Lewica nie wykrzykuje o zjednoczonej opozycji, bo od pustych sloganów woli czyny

Gdybym patrzyła w kategoriach partyjnych, to byłby to wybór między głosowaniem z PiS-em a głosowaniem z Solidarną Polską i Konfederacją. Jeśli pomyślimy o tym w kategorii dobra Polski, to zobaczymy, że zawetowanie przez Polskę Funduszu Odbudowy uderzy w zjednoczoną Europę. Myślę, że czas pokaże, kto miał racje. Utrata Planu Marshalla po drugiej wojnie światowej, była dla Polski tragedią. Nie stać nas na kolejną – mówi poznańska posłanka Lewicy Katarzyna Ueberhan.