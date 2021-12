Awionetką przemycali marihuanę z Hiszpanii. Są zarzuty dla kolejnych dwóch osób

Na polecenie prokuratora ze szczecińskiego wydziału ds. walki z przestępczością zorganizowaną funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne dwie osoby zamieszane w przemyt znacznych ilości marihuany samolotem z Hiszpanii do Polski oraz Niemiec. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Zachodniopomorski pion PZ PK przedstawił zarzuty kolejnym dwóm osobom za przemyt narkotyków awionetką z Hiszpanii

Kolejnych dwóch zatrzymanych

Z ustaleń dokonanych przez prokuratora wynika, że obaj zatrzymani aktywnie brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wewnątrzwspólnotowe nabywanie znacznych ilości narkotyków w postaci marihuany z Hiszpanii do Polski. W toku postępowania ustalono, że członkowie grupy działali również na terenie Niemiec dokąd przemycali znaczne ilości narkotyków, przewożąc je w awionetce, którą lądowali na lotnisku w okolicach Hamburga. Tam też przekazywano marihuanę, zapakowaną w torby podróżne kolejnym osobom, w celu jej wprowadzenia do obrotu na terenie Niemiec. Jednym z zatrzymanych w sprawie jest obywatel Niemiec Werner L, którego rolą było udzielanie pomocy m. in. Krystianowi T., Jarosławowi D., Krzysztofowi J. w dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia co najmniej 20 kg ziela konopi innych niż włókniste tzw. marihuany.

Trasa prowadziła przez Francję, Niemcy do Polski. Werner L. pozostający w relacjach rodzinnych z Krystianem T. organizował dla przemytników, działających w tej grupie, bazę noclegową na terenie Niemiec w Hamburgu, transport samochodem z lotniska, odbierał przewiezioną samolotem do Niemiec marihuanę, w ilości co najmniej 20 kilogramów, w celu jej dystrybucji na terenie Niemiec. Następnie przekazywał uzyskane środki pieniężne z jej sprzedaży do Polski dla członków zorganizowanej grupy przestępczej. Krystian T., który kierował zorganizowaną grupą przestępczą, organizował transport - zakup samolotu i samochodów do przewozu narkotyków, organizował wewnątrzwspólnotowe nabycie znacznych ilości marihuany z Hiszpanii do Polski i przemyt jej do Niemiec, bazę noclegową w szczególności na terenie Hiszpanii, Niemiec. Ponadto zajmował się również pozyskiwaniem członków do zorganizowanej grupy przestępczej w celu realizacji określonych zadań, tj. instruktorów i pilotów do szkolenia, a następnie pilotażu samolotu, kierowców do przewozu marihuany z lotniska samochodami, odbiorców marihuany.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator ze szczecińskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej przedstawił Krystianowi T. zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz przemytu do Polski znacznych ilości narkotyków - łącznie co najmniej około 83 kilogramów marihuany. Natomiast Werner L. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udzielania pomocy do przemytu co najmniej 20 kilogramów marihuany.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec Krystiana T. oraz Wernera L. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Kupili awionetkę

Śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zorganizowali przemyt znacznej ilości marihuany z Hiszpanii do Polski. Aby dokonać przemytu narkotyków najpierw dokonali zakupu nowej awionetki, za którą zapłacili blisko 200 tysięcy euro. W wyniku podziału ról i zadań w grupie, jeden z nich odnowił licencję pilota. Pozyskali również instruktora, którym okazał się pilot z wieloletnim doświadczeniem. To on wraz z innymi osobami zorganizował awionetkę, którą sprowadzono w częściach z Ukrainy, a następnie wdrażał członka tej grupy do pilotażu tym samolotem oraz zdradzał tajniki lotnisk usytuowanych na terenie Polski i Europy, umożliwiające niezauważone wylądowanie na ich płycie awionetką pełną marihuany.

Przemyt z Hiszpanii

Sprawcy startowali na terenie lokalnego, należącego do aeroklubu, niekontrolowanego lotniska w Polsce, a następnie lecieli najczęściej przez Niemcy i Francję do Hiszpanii. Wracali tą samą trasą. Byli przygotowani finansowo oraz technicznie. Instruktor nie tylko uczył pilotażu przyszłego pilota przemytnika, ale również dokonywał na bieżąco drobnych napraw w samolocie. W zależności od warunków pogodowych sprawcy lądowali na terenie również lokalnych lotnisk w tych krajach Zachodniej Europy, nocowali w hotelach lub mieszkaniach, śledzili pogodę, naprawiali usterki w testowanej jeszcze awionetce, a następnie lecieli dalej, w celu wylądowania w Hiszpanii, gdzie posiadali zorganizowaną bazę noclegową.

Pod koniec czerwca 2020 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na gorącym uczynku przemytu znacznych ilości marihuany pilota i instruktora w trakcie przeładunku narkotyków na lotnisku w Zielonej Górze z samolotu do podstawionego na płytę lotniska samochodu.

Prokurator zabezpieczył narkotyki i awionetkę

Dzięki podjętym działaniom ujawniono i zabezpieczono ponad 73 kilogramy marihuany, wartej „na czarnym rynku" około 3 652 000 zł. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przemytów było kilka i za każdym razem przewożono marihuanę w znacznych ilościach, zapakowaną w torby podróżne, których kształt z czasem dopasowano do wymiarów wnętrza awionetki. W trakcie śledztwa ustalono, że co najmniej dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej było związanych z klubem motocyklowym z Poznania. W toku śledztwa zatrzymano awionetkę, którą wycenia się na blisko 900 tysięcy złotych. Prokurator dokonał jej zabezpieczenia na mieniu jednego z podejrzanych - Jarosława D., a sąd utrzymał tą decyzję w mocy. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań i zarzutów.

Jan Sarnowski, wiceminister finansów o ulgach rodzinnych