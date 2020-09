Awaria w oczyszczalni "Czajka". Kiedy powstanie most pontonowy na Wiśle? Dziś kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego

Krok pierwszy to zakończenie zrzutu ścieków do Wisły. Aby to było możliwe musi powstać most pontonowy z rurociągiem. W ciągu 4-5 tygodni wybuduje go wojsko. Rok temu budowa zajęła o wiele mniej czasu, most powstał w ciągu kilku dni.

Jednocześnie ma rozpocząć się budowa nowego rurociągu pod Wisłą, proces ma zająć kilka miesięcy. Miasto zapewnia, że stary tunel przesyłowy również będzie wykorzystywany.