Awaria w mBanku. "Wczoraj wieczorem niektórym z Was podwójnie pobraliśmy z konta płatności kartami debetowymi"

Zakopane. Szokujące zachowanie policjanta. Na Krupówkach zaatakował "z główki"

Do sieci trafiło szokujące nagranie "interwencji" funkcjonariusza na Krupówkach w Zakopanem. Widać jak zaatakował "z główki" nagrywającego go mężczyznę. "Czy tak powinni się zachowywać policjanci?" - pyta m.in. posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak. Do sprawy oficjalnie odniosła się policja.