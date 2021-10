Awaria Facebooka. Co się stało? Nie działały też Instagram, Messenger i WhatsApp OPRAC.: Redakcja Warszawa

Popularny serwis społecznościowy Facebook uległ poważnej awarii wieczorem w poniedziałek 4 października. Miliony użytkowników straciło dostęp do swoich kont. Kolejni internauci raportowali problemy z logowaniem do platformy. Nie działały również Instagram, WhatsApp i Messenger. Co się stało?