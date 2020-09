Awaria "Czajki". Rozpoczęto próbny przesył ścieków awaryjnym rurociągiem

Z kolei Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza powiedziała w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że próbny przesył ściekowy odbywa się dwoma rurami. "Proces polega na stopniowym przesyłaniu ścieków. W jego trakcie w rurach zdejmowane są zasuwy i w bardzo powolny sposób napełniane są ściekami" - wyjaśniła.

Próbny przesył może potrwać nawet 72 godziny.

Awaria rurociągu

Do drugiej awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło 29 sierpnia. Od tego czasu nieczystości – poddane ozonowaniu i oczyszczane mechanicznie – są zrzucane do Wisły. Decyzja o budowie mostu pontonowego, który ma władzom Warszawy pomóc w walce ze skutkami awarii rurociągu doprowadzającego ścieki do "Czajki", zapadła 31 sierpnia.

Do usterki doszło dokładnie rok po poprzedniej awarii kolektorów w tunelu pod dnem Wisły. Naprawa kosztowała ponad 40 milionów złotych.