Awantura z ojcem Joanny Opozdy. Padły strzały, Królikowski rozwalił bramę

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiło się wiele informacji na temat konfliktu w rodzinie Opozdów. Ojciec aktorki Joanny Opozdy miał opuścić swoją rodzinę i związać się z 24-letnią kobietą, którą poznał na Madagaskarze.

Według informacji uzyskanych przez serwis Pudelek.pl, Dariusz Opozda wrócił niedawno do Polski, wprowadził się do domu, w którym mieszkała jego żona, powymieniał zamki i nie pozwolił rodzinie dostać się do środka. Próby dostania się do środka miała podejmować nawet policja, jednak drzwi zostały zabarykadowane.

W sobotę Małgorzata Opozda w asyście policji, jednej z córek i Antka Królikowskiego pojechała do mieszkania w Busku-Zdroju, aby zabrać swoje rzeczy. "Ty k***o stara wiesz, co się, k***a, za moment stanie. No, dawaj!" - krzyczy do nich Dariusza Opozdy na nadesłanym do redakcji Pudelka nagraniu.

Następnie ojciec Opozdy miał wyjąć broń i zacząć strzelać do swojej rodziny. Sprawca sam miał pochwalić się nagraniem na swoim facebookowym profilu, jednak po chwili zostało usunięte.