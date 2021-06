Awantura w Sejmie ws. Turowa. Suski: Mentalność zdrajców

Jeszcze w tym tygodniu polska delegacja rządowa ma polecieć do Czech, aby przyspieszyć negocjancie ws. kopalni Turów. Z kolei dziś w Sejmie miało zostać przekazana informacja o ewentualnych skutkach zamknięcia kopalni, jednak spadła z porządku obrad, co wywołało zdecydowany sprzeciw posłów opozycji. Poseł Marek Suski stwierdził, że „skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji, powoduje, że staje po stronie innego państwa w sporze z Polską”.

Rząd Czech zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie 5 mln euro kary dziennie na Polskę za niewykonanie decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu działalności wydobywczej kopalni odkrywkowej Turów. Jednak w poniedziałek Czechy przesłały stronie polskiej, propozycję umowy, która będzie warunkiem wycofania skargi naszego sąsiada z TSUE. Rzecznik rządu Piotr Muller przekazał we wtorek, że jeszcze w tym tygodniu do Czech poleci polska delegacja złożona z kilku ministrów „w randze konstytucyjnej”, aby ustalić ostateczne szczegóły umowy w sprawie kopalni w Turowie i przyspieszyć negocjacje. - Mam nadzieję, że one zakończą się w możliwie szybkim terminie, ale oczywiście jest to kwestia ustalenia pewnych szczegółów, jeżeli chodzi o kwestie związane ze szczegółowością tej umowy. Wytyczne, jeżeli chodzi o kierunki negocjacji, zostały przyjęte kilka tygodni temu – mówił w rozmowie z dziennikarzami.

Informacja o Turowie zdjęta z porządku obrad. Oburzenie opozycji Z godnie z sejmowym harmonogramem, we wtorek miała zostać przedstawiona informacja rządu „na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania w formie środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów”.

Jednak marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęła decyzję o skreśleniu tego punktu z porządku obrad.

Z tą decyzją nie zgodzili się posłowie opozycji. Robert Kropiwnicki z KO złożył wniosek o przerwę i przywrócenie do porządku obrad informacji rządu na temat sytuacji w Turowie, argumentując że „rząd trzy tygodnie temu ustami premiera powiedział, że Czesi wycofują wniosek z TSUE”.

- Wniosek do dzisiaj nie został wycofany. Czesi dyktują warunki, przesyłają projekt umowy, a rząd polski dalej nic nie robi – oświadczył. Z podobnym wnioskiem wystąpiła posłanka Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.

Suski: Na opozycji dominuje mentalność zdrajców Z kolei poseł PiS Marek Suski złożył wniosek przeciwny do wniosków polityków opozycji i zarzucił im kłamstwo. - W tej sprawie odbyły się dwa posiedzenia komisji energii, klimatu i aktywów państwowych. Ci, którzy tam uczestniczyli, usłyszeli jaka jest sytuacja, że ta woda, która spływa do żwirowni, jaką sobie Czesi wykopali, jest główną przyczyną braku wody w ujęciach wody w Czechach, a nie Turów – mówił parlamentarzysta.

Wskazał, że „jest ekran w Turowie, który zabezpiecza, żeby woda nie spływała do elektrowni”. - To są fakty niezbite, gdybyście państwo się tym zainteresowali, to byście wiedzieli, że Czesi trochę naciągają sytuację. Ale skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji, powoduje, że stajecie po stronie innego państwa w sporze z Polską. Hańba – stwierdził. Na słowa Suskiego zareagował Cezary Tomczyk z KO, który zwrócił się do marszałek Elżbiety Witek o ukaranie posła PiS. – Proszę o stanowczą reakcję w takiej sytuacji, kiedy ze strony pana posła Marka Suskiego, w kierunku opozycji padają słowa o mentalności zdrajców. To jest absolutny skandal, że takie słowa padają. Ja dzisiaj wnoszę oficjalnie o to, żeby pana posła Suskiego ukarać, żeby pan poseł Suski był wykluczony z obrad i proszę o stanowczą reakcję pani marszałek wtedy, kiedy takie słowa padają na tej izbie – mówił.

Dodał, że „jeżeli my sobie pozwolimy w polskim Sejmie, żeby słowa o zdradzie padały w taki prosty sposób, to przypomnę, że pan premier powiedział, że sprawa Turowa jest załatwiona”. - Pan premier Morawiecki publicznie kłamał w tej sprawie – stwierdził polityk.

Zarzuty Czech i nakaz TSUE Pod koniec maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, która należy do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wydobycie miało być wstrzymane do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie. Zdaniem strony czeskiej kopalnia w Turowie negatywnie wpływa na regiony przygraniczne, w szczególności na obniżenie poziomu wód i powstawanie osuwisk na terenie Czech. W uzasadnieniu podkreślono, że elektrownia zasilana dotychczas węglem z kopalni w Turowie, może - dzięki dostawom surowca importowanego np. z czeskich lub niemieckich kopalni - nadal funkcjonować po jej zamknięciu.

Polska strona nakazu TUSE nie wykonała. PGE wskazywało, że zamknięcie kopalni oznacza w praktyce wyłączenie również elektrowni w Turowie, a w efekcie to wszystko zagraża bytowi nawet 80 tys. Polaków, którzy stracą środki do życia. Cały kompleks energetyczny, do którego należy także kopalnia Turów, dostarcza do 7 proc. energii zużywanej w Polsce, trafiającej do 3 mln gospodarstw domowych. PGE wskazuje, że zamknięcie kopalni Turów zagraża bytowi 80 tys. Polaków.

