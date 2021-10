Awantura w Sejmie: Krzysztof Gawkowski wzywał posłów do śpiewania hymnu UE. Padały oskarżenia o kłamstwa [WIDEO]

Ostre wystąpienie

- Polexit to fake news. Tak samo jak obietnice PO, że nie obniży podatków, że nie podwyższy wieku emerytalnego, tak samo jak słowa Tuska, że nie wybiera się do Europy. Polexit to wasze ordynarne kłamstwo - powiedział premier. Dalej dodał, że ostatnio w Sejmie odbyło się głosowanie, które "potwierdziło, kto jest za Polską w Unii Europejskiej". - Wasze partactwo wyszło na wierzch - ocenił Morawiecki.

Premier wbił też szpilkę Donaldowi Tuskowi. - Czego Tusk się nie dotknie, zamienia w ruinę. Do ruiny doprowadził finanse publiczne i uciekł do Brukseli. Potem doprowadził do Brexitu i uciekł do Polski. Boże chroń przed takimi politykami - mówił premier.

Mateusz Morawiecki skomentował także politykę prowadzoną przez Unię Europejską.