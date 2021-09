Awantura w Sejmie. Grzegorz Braun do Niedzielskiego: Będziesz pan wisiał

W Sejmie trwa wysłuchanie informacji bieżącej, na wniosek klubu Koalicji Polskiej, w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia. Debata wzbudziła duże emocje. Jeden z liderów Konfederacji Grzegorz Braun zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami „Będziesz pan wisiał”. Ostatecznie Braun został wykluczony z obrad.

Podczas swojego wystąpienia w parlamencie minister zdrowia Adam Niedzielski, zwrócił się z mównicy sejmowej do parlamentarzystów opozycji. - To już jest absurd. Przypomnę, że za państwa czasów rezydenci, którzy teraz są waszymi największymi przyjaciółmi jak rozumiem, mieli zamrożone wynagrodzenia na poziomie 3 tys. zł. Tak jak pozostali pracownicy w administracji publicznej. Ja też wtedy pracowałem jako urzędnik i też miałem zamrożone wynagrodzenie. Proszę o odrobinę mniej hipokryzji i proszę sobie przypomnieć jak było. Wynagrodzenia rezydentów dopiero od 2016 roku zaczęły rosnąć i wzrosły w trakcie naszych rządów o 72 proc .– mówił. Niedzielski: To jest po prostu nieprzyzwoite Szef resortu dodał, że postulaty protestujących medyków, które zostały przedstawione rządowi zostały oszacowane na 100 mld. - Może to nie jest punktowo 100 mld, bo pewnie jak byśmy dyskutowali o metodologii, to pewnie byłoby plus minus niewielka kwota, ale to jest 100 mld. To jest więcej niż za państwa czasów wydatkowano na system opieki zdrowotnej, to było siedemdziesiąt kilka miliardów. Więc wielkość postulatów, które dodatkowo są budowane na tym, że wynagrodzenie minimalne lekarza specjalisty ma wynosić mniej więcej 17-18 tys., to jest po prostu nieprzyzwoite – stwierdził mówił Adam Niedzielski.

Braun do Niedzielskiego: Będziesz pan wisiał W pewnym momencie głos zabrał Grzegorz Braun z Konfederacji, zaczynając swoje przemówienie słowami „Szczęść Boże wszystkim ciężko pracującym uczciwym medykom, wszystkim cierpiącym pacjentom, oby nikt nie stawał na ich drodze do lekarza”. - Tymczasem niech Pan Bóg ma nas w swojej opiece, póki za ę dziedzinę (medycynę-red.) odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie – niestety nie w ławie oskarżonych, a w ławie rządowej. Akt oskarżenia mam nadzieję, że przed trybunałem, kiedy wróci Rzeczpospolita z całą swoją mocą i majestatem – mówił.

Polityk dodał, że akt oskarżenia będzie zawierał informacje „o stu kilkudziesięciu tysiącach nadmiarowych zgonów, o wzroście o 1/3 zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży”. - To są straty wojenne, a ludzie którzy za nie opowiadają są zbrodniarzami wojennymi – mówił.

Gdy Braun skorzystał z przysługujących mu dwóch minut wypowiedzi, już po wyłączeniu mu mikrofonu przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską, zwrócił się bezpośrednio do ministra zdrowia. - Będziesz pan wisiał. Na jego słowa zareagował przewodnicząca obrad. - Panie pośle jak się pan w Semie zachowuje. To jest skandal po prostu – mówiła podniesionym głosem Kidawa-Błońska. Kosiniak-Kamysz: Nie wolno nigdy wobec nikogo tak mówić Za chwilę na mównicy pojawił się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Musimy zaprotestować wszyscy jak tu jesteśmy. Nie zgadzam się panem ministrem w wielu rzeczach. Gadał głupoty z tej mównicy, ale będę pana bronił przed takimi tekstami – oświadczył. I zwrócił się do Grzegorza Brauna: - Panie pośle, nie wolno nigdy wobec nikogo tak mówić. To jest groźba karalna, to jest rzecz okropna. Pan mówi często z tej mównicy „szczęść Boże”. Jak pan może, jak to jest po chrześcijańsku?

W końcu wicemarszałek Sejmu zarządziła przerwę, po której poinformowała, że Grzegorz Braun został wykluczony z obrad. Niedzielski odpowiada Braunowi i Kosiniakowi-Kamyszowi. „To jest skandal” Gdy obrady zostały wznowione, minister zdrowia zwrócił się do szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Panie przewodniczący, w życiu bym sobie nie pozwolił na to, żeby powiedzieć do pana, w ten sposób w jaki pan się zwrócił do mnie, czyli że „opowiadam głupoty”. Nie wyobrażam sobie, żeby debata publiczna odbywała się w takiej konwencji, gdzie dorośli faceci wyzywają się w ten sposób. To jest żenada numer jeden – stwierdził Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia wskazał, że „żenada numer dwa to jest pan poseł Braun, który zachował się skandalicznie”. - Oczekkuje od prezydium Sejmu podjęcia stanowczych, surowych kroków w tej dziecinie. My ostatnio tylko potakujemy głową, że dzieją się rzeczy skandaliczne, a nie ma podejmowanych żadnych wymiernych kroków wobec tego o zrobił pan Braun – mówił.

Niedzielski dodał, że usuniecie posła Konfederacji „na 15 minut z debaty to nie jest odpowiednia kara”. - To jest skandal, po prostu skandal – mówił minister. - Dziękuję państwu za jednoznaczną postawę, ale nie chciałbym, żebyśmy zatrzymywali się tylko na tym, że negujemy, a nie wyciągamy konsekwencji – dodał minister zdrowia. Komentarze polityków. „Haniebne słowa” Wypowiedź Brauna oburzyła parlamentarzystów. - Skandaliczne wypowiedzi w polskim Sejmie nikogo już nie dziwią. Są jednak granice, których przekroczenia nikt się nie spodziewa, a jednak. Pan Braun powinien ponieść srogie konsekwencje. Wydaje się jednak, że prędzej zostanie koalicjantem PiS-u – oświadczył były premier, obecnie europoseł Marek Belka.

- Możemy nie zgadzać się z polityką rządu i krytykować ministra Adama Niedzielskiego, ale nikt nie ma prawa grozić mu śmiercią. Poseł Braun przekroczył dziś wszelkie granice – oświadczył poseł KO Aleksander Miszalski.

- Wiecie państwo co jest najgorsze? Że dla niektórych Braun po dzisiejszych obrzydliwych słowach dla skrajnych antyszczepionkowych wariatów będzie bohaterem – stwierdził Jan Strzeżek z Porozumienia.

- Grzegorz Braun właśnie powiedział do ministra zdrowia, że będzie wisiał. Haniebne słowa, za które właśnie został wykluczony z obrad. Kolejne skandaliczne zachowanie tego posła. Jakość Konfederacji w Sejmie – napisała w mediach społecznościowych – Marcelina Zawisza, posłanka Lewicy.

Sztuczna inteligencja “nie radzi” sobie z hejtem?