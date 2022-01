Awantura o wycinkę drzew w stolicy. Chodzi o przygotowania do budowy mostu pieszo-rowerowego. "To niewielka ingerencja w zieleń"

Działający od zeszłego tygodnia wykonawca usunął ok. 40 drzew i zarośla z terenu placu budowy. To niewielka ingerencja w zieleń w porównaniu z innymi „mostowymi” inwestycjami w Warszawie - przykładowo most Północny wymagał usunięcia ok. trzech tysięcy drzew. Roboty budowlane rozpoczną się wiosną – wyjaśnia na swojej stronie ZDM.

Portal TVP Info poinformował natomiast: Setki powalonych drzew w rejonie obszaru Natura 2000 „Dolina środkowej Wisły” – to widok jaki zarejestrowała kamera operatora portalu TVP Info na praskim brzegu warszawskiego odcinka królowej polskich rzek.

Zirytowany takim opisem sytuacji był jednak rzecznik warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich, Jakub Dybalski: Przygotowanie terenu pod budowę mostu to usunięcie 45 drzew. Wiadomo to z projektu dostępnego od maja (…) Od kilku dni tłumaczę TVP, że to przygotowana od kilku lat inwestycja, która wymaga od nas szczególnie małej ingerencji w brzeg Wisły (np. most Północny stanął w miejscu 3 tys. drzew).