Awantura o budżet UE na lata 2021-2027. Rząd nie zajął się projektem ustawy. Kiedy odbędzie się ratyfikacja? To 159 mld euro dla Polski

Politycy PiS nie wyobrażają sobie sytuacji, by taki budżet nie został przez polski parlament poparty. Nieprzyjęcie go przez Polskę oznaczałoby fiasko tego ambitnego planu dla całej UE. Zasada bowiem jest taka, że w tym przypadku obowiązuje zasada jednomyślności krajów UE. Zatem sprzeciw jednego z krajów powoduje nieważność całego projektu i konieczność kolejnych długich negocjacji pomiędzy krajami UE i perspektywę chaosu w budżetach UE i poszczególnych krajów członkowskich.

KPO rząd musi przesłać do Komisji Europejskiej najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. To wymóg formalny. Od tego czasu KE ma dwa miesiące na jego zaakceptowanie.

Drugą kwestią jest przyjęcie ustawy o zasobach własnych przez poszczególne kraje członkowskie UE. W tym przypadku Unia nie narzuciła sztywnego terminu na jej zaakceptowanie przez parlamenty krajowe ze względu na procedury wewnątrz krajów dwudziestki siódemki.

Rzecznik rządu zapowiedział we wtorek, że zwłoka z przyjęciem przez rząd ustawy o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE wynika z tego, postanowiono uświadomić politykom i Polakom, że ewentualny brak przyjęcia ustawy to "wstrzymywanie tysięcy inwestycji w infrastrukturę, edukację, służbę zdrowia, wstrzymanie dodatkowych środków dla firm i pracowników".

Jak zapowiedział Piotr Müller, projekt ustawy o zasobach UE zostanie przez rząd przyjęty najprawdopodobniej do końca kwietnia 2021 r. Czy uda się też przekonać polityków Solidarnej Polski zasiadających w rządzie, by podnieśli dłonie za projektem? Szanse są raczej małe. Co zatem dalej z tym fantem? Poparcie dla ustawy deklaruje PiS, Porozumienie oraz warunkowo Lewica i PSL. KO początkowo była "za" by ostatecznie zmienić zdanie lub unikać jasnych deklaracji spoglądając jednoczenie na wojnę w koalicji Zjednoczonej Prawicy.