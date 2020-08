AWACS nad Warszawą. Co samolot wczesnego ostrzegania NATO robi w Polsce?

AWACS nad Warszawą. Samolot przyleciał do Polski na ćwiczenia

AWACS (Airborne Early Warning And Control) to samolot wczesnego ostrzegania i radiolokacyjnego nadzoru. Maszyna należąca do NATO krążyła w sobotę przez cały dzień nad Warszawą, ale okazało się, że pojawiła się w Polsce już w piątek w Krakowie, gdzie tymczasowo stacjonuje. Samolot tak nisko przelatywał nad miastem, że internautom udało się zarejestrować jego lot na nagraniach.