Autostrady w Polsce: tweety GDDKiA z 30.11.2021. Najnowsze informacje

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

RT @GDDKiA_Kielce: Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę 3-kilometrowego łącznika północnego #DK74 do #obwodnicaOpatowa. Inwestycj…

@Pawel_Lbn @kornijczukPL @ITD_gov To nie GDDKiA odpowiada za fotoradary i to nie do nas trafiają środki z wystawionych mandatów. Warto jednak zauważyć, że przekraczanie dozwolonej prędkości powoduje zagrożenie i jest zabronione na całej sieci drogowej.