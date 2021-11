Autostrady w Polsce: tweety GDDKiA z 26.11.2021. Najnowsze informacje

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

📊 W 2016 r. GDDKiA zgromadziła dane dotyczące zdarzeń pogodowych na sieci dróg krajowych od stycznia 2004 do kwietnia 2016 r. Spośród 3 300 zdarzeń wymagających pracy zespołów utrzymania dróg, 32,6 proc. było efektem porywistego wiatru 💨. ➡️ https://t.co/lQ5psbtPB6 https://t.co/XtdB9Lcn93

Zmieniający się klimat wpływa https://t.co/0ZrQunuC1H. na zwiększającą się liczbę ekstremalnych zjawisk pogodowych ⛈️. One z kolei mają wpływ na infrastrukturę drogową, powodując jej uszkodzenie lub ograniczenia w funkcjonowaniu. ➡️ Więcej: https://t.co/lQ5psbtPB6 https://t.co/RSjIJJx7Uy

📊 Od 2004 r. do 24.11.2021 r. oddaliśmy do ruchu drogi o łącznej dł. 4 604,6 km. Najwięcej, bo aż 2 548,7 km dróg ekspresowych. Kolejne są autostrady z liczbą 1 324,6 km. Drogi ekspresowe stanowią 55,3% wszystkich dróg krajowych oddanych do użytku. Autostrady stanowią 28,8%. https://t.co/uBi6tVdq8b