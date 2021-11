Autostrady w Polsce: tweety GDDKiA z 24.11.2021. Najnowsze informacje

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

📢 Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci pracuje 41 pojazdów 🚛 🚜 do zimowego utrzymania. 🌨️ Opady śniegu z deszczem w woj. MP. 🌧️ Deszcz na terenie całego kraju poza woj. PL i LB. 🌫️ Mgła w woj. PL, ŁD, LB i ZP. Apelujemy o ostrożną jazdę❗️ https://t.co/xrRuoh0cuB

Dziś w wielu miejscach Polski pokazał się śnieg ❄️. Jest to okazja, żeby sięgnąć do archiwum Zespołu Historii Drogownictwa i pokazać jak przed laty wyglądało odśnieżanie dróg. Na zdjęciu z 1930 r. odśnieżanie drogi na odcinku Istebna - Wisła. #DrogiHistorii https://t.co/x6WutPcWjC

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci pracują 254 pojazdy 🚜 🚛 do zimowego utrzymania. 🌨️ Opady śniegu w woj. PL, MP, WM i MZ. 🌧️ Opady deszczu w woj. ŚK, PM, LS, MZ, ZP, MP. 🌫️ Mgła w woj. PL, LB i WP. Apelujemy o ostrożność❗️ https://t.co/tlBB2SmehL

Od 22 do 26 listopada trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK 🩸. Dziękujemy wszystkim cichym Bohaterom i przypominamy, że w ramach akcji #DrogocennaKrew od stycznia do października br. zebraliśmy już blisko 590 litrów krwi i jej składników. I to nie jest nasze ostanie słowo 💪. https://t.co/TnYm8JCYV5