Autostrady w Polsce: tweety GDDKiA z 11.08.2021. Najnowsze informacje

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

Planujemy kolejne inwestycje 💪. Dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce to główny cel projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wartość inwestycji ujętych w ramach Programu to 291 mld zł.

