Autostrady w Polsce: tweety GDDKiA z 1.01.2022. Najnowsze informacje

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

RT @GDDKiA_Wroclaw: Rok 2021 na Dolnym Śląsku stał pod znakiem #S3. W tej materii działo się sporo, bo oddaliśmy jej fragment do ruchu, drą…

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4670,5 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 778,9 km A i 2891,6 km S. W postępowaniach przetargowych są obecnie 22 zadania o łącznej dł. 305,9 km z PBDK oraz obwodnica o dł. około 6 km z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. #FunduszeUE https://t.co/giNcfS8KGF

Koniec roku to czas podsumowań. Zapraszamy zatem do naszego résumé ostatnich 12 miesięcy. Rok 2021 zakończyliśmy, realizując 109 zadań o łącznej długości ponad 1373 km. Udostępniliśmy do ruchu ponad 425 km nowych dróg.

#ŁączymyPolskę

#FunduszeUE

@MI_GOV_PL

@RegioPoland https://t.co/NA55MqIGAX