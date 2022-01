Autostrady w Polsce: tweety GDDKiA z 10.01.2022. Najnowsze informacje

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

Przygotowujemy się do realizacji poszerzenia autostrady #A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią 🛣️. Zachęcamy firmy do wzięcia udziału w konsultacjach rynkowych 🏗️. Nabór zgłoszeń trwa do 17 stycznia❗️

➡️ https://t.co/3Am2zwHTWY https://t.co/tdXQ3o8aXY