Austria: Zamach terrorystyczny w Wiedniu. Policja informuje o 3 zabitych i 15 ciężko rannych. Zamachowiec zostawił wiadomość

Zdewastowany kościół pod Wrocławiem. Proboszcz: To atak szatana![ZDJĘCIA]

Akt wandalizmu przy podwrocławskim kościele w Chrząstawie Wielkiej. Wandal bądź grupa wandali wtargnęła na teren parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zniszczyła figury przy Grocie Matki Boskiej Fatimskiej. To bardzo ważne miejsce dla parafian i proboszcza, ale także dla pielgrzymów. - Dla mnie to oczywiste, że to atak szatana, który nienawidzi Matki Bożej, nienawidzi Kościoła, nienawidzi dzieci nienarodzonych, nienawidzi rodziny - napisał proboszcz do parafian po tym zdarzeniu.